ظريف: ترامب يُدمِّر مصداقية أمريكا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 سبتمبر 2018, 06:43 مساء
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الجمعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب «يُدمِّر» مصداقية الولايات المتحدة، بينما تسعى إيران لحل سياسي في سوريا.

وكتب ظريف عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «بينما يُدمِّر دونالد ترامب مصداقية الولايات المتحدة ويهين (حلفاءه) بـ(ألعاب صغيرة) يسعدنا أن ننهمك مع قوى مسؤولة اليوم في طهران للتحرك قدمًا صوب حل سياسي في سوريا».

وتابع رئيس الدبلوماسية الإيرانية: «اتفقنا على العمل لإنهاء الإرهاب وتفادي المعاناة الإنسانية في إدلب».

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وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من إدلب بينما تنتشر فصائل إسلامية أخرى في بقية المناطق وتتواجد قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي، كما أن هناك وجودًا لهذه الهيئة والفصائل في مناطق محاذية تحديداً في ريف حلب الغربي (شمال) وريف حماة الشمالي

وبدأ مئات المدنيين الخميس الفرار من مناطق في إدلب خوفًا من هجوم وشيك، حيث تتركز عمليات النزوح خصوصًا من الريف الجنوبي الشرقي الذي يستهدف منذ أيام بقصف جوي سوري وروسي والذي يتوقع أن يشهد المعارك الأولى في حال بدأ الهجوم. 

وفي الوقت الذي تخوفت فيه الأمم المتحدة من أن تدفع أعمال العنف بنحو 800 ألف شخص للنزوح، فقد تظاهر مئات المدنيين في مدينة إدلب الجمعة رفضاً لهجوم وشيك لقوات النظام على مناطقهم، معولين على الجهود التركية لتجنيبهم الحرب، وفق ما قال عدد منهم لوكالة «فرانس برس».

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