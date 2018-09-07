محكمة تركية تسجن الزعيم السابق لحزب موالٍ للأكراد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 سبتمبر 2018, 05:47 مساء
محكمة تأمر باستمرار حبس رئيس حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا

قالت قناة «سي.إن.إن ترك» إن محكمة تركية قضت الجمعة بسجن صلاح الدين دمرداش الرئيس السابق لحزب معارض موال للأكراد، لمدة أربع سنوات وثمانية أشهر لترويج دعاية إرهابية.

وصدر حكم المحكمة على دمرداش المسجون منذ 2016 خلال محاكمته في اتهامات تتعلق بالإرهاب، بسبب تصريحاته خلال كلمة ألقاها عام 2013 حينما كانت الحكومة تجري محادثات سلام مع مسلحين أكراد.

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كما قضت المحكمة بسجن سري سورييا أوندر وهو عضو في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي ثلاث سنوات ونصف السنة، في اتهامات مماثلة في نفس القضية حسبما أفادت «سي.إن.إن ترك».

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