اكتشاف مقابر جماعية بالمكسيك تحوي 166 جثة على الأقل

شرطيون يسيرون دورية في مكسيكو. ( أ ف ب)

قال مكتب الادعاء بالمكسيك إنه عُثر على 166 جثة على الأقل في ولاية فيراكروز، في أحدث كشف من نوعه بالمنطقة الواقعة بشرق البلاد.

وذكر مدعي عام الولاية، خورخي وينكلر، في مؤتمر صحفي يوم الخميس بحسب وكالة «رويترز»، أن المحققين اكتشفوا الجثث في 32 مقبرة بوسط الولاية بعد بلاغ تلقوه من مجهول في الثامن من أغسطس.

وقال مكتب المدعي في بيان «بعد 30 يومًا من العمل جرى اكتشاف رفات 166 شخصًا على الأقل. هذا هو التقدير الأقل على أساس الجماجم التي اكتشفت في 32 جزءًا مختلفًا بمنطقة البحث».

وعُثر على أكثر من 200 قطعة من الملابس فضلًا عن 114 غرَضًا شخصيًا وأشياء مختلفة في المكان.

وتعصف جرائم العنف بولاية فيراكروز، وهي طريق رئيسي لتهريب المخدرات شمالًا صوب الحدود مع الولايات المتحدة.

وفي مارس 2017 أعلن وينكلر عن اكتشاف أكثر من 250 جمجمة في مقابر جماعية بالولاية.

ونقل المدّعي عن أحد الشهود قوله إنّ «مئات الأشخاص دُفنوا سرّاً» في هذا الموقع.

وأضاف أن طائرات بلا طيّار ورادارات استخدمت لتحديد المواقع الجغرافية» في عمليات البحث.