صندوق النقد الدولي يحضُّ تركيا على اتباع سياسة اقتصادية «سليمة»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 سبتمبر 2018, 09:44 مساء

حضّ صندوق النقد الدولي الخميس السلطات التركية التي تواجه تدهور قيمة عملتها وارتفاع التضخم، على اتباع سياسات اقتصادية «سليمة» لتحقيق الاستقرار في الأوضاع.

ومع ذلك، فإن أنقرة لم تطلب الدعم المالي من الصندوق كما قال الناطق باسمه جيري رايس للصحفيين.

وأضاف جيري رايس قائلاً: «نواصل مراقبة التطورات عن كثب. مرة أخرى أريد أن أكون واضحًا لم يكن هناك طلب من تركيا لبرنامج مالي من صندوق النقد الدولي».

وتعصف الأزمة بالليرة التركية التي فقدت نحو 25 في المئة من قيمتها الشهر الماضي، ودفعت بالتضخم خلال أغسطس إلى أعلى مستوى منذ 15 عامًا.

وتابع رايس «في ضوء التقلبات المستمرة في السوق، نعتقد أن السلطات ستكون مستفيدة من إظهار التزام واضح بسياسات اقتصادية سليمة».

وأكد أن جزءًا مهمًا من هذا يكمن في «ضمان الاستقلال الكامل للبنك المركزي لمواصلة تفويضه لتحقيق استقرار الأسعار».

يخشى المستثمرون من أن يكون الرئيس رجب طيب أردوغان يمارس ضغوطًا على البنك المركزي المستقل اسميًا لعدم رفع معدلات الفائدة من أجل الحفاظ على النمو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انطلاق مسابقة «خطوة» لريادة الأعمال النسائية في سبها
ليبيا
«العامة للكهرباء» تكشف حجم أضرار الشبكة في طرابلس.. وموعد عودة التيار
ليبيا
وزير الخارجية الإيطالي يبدي انفتاحًا على فرنسا في ليبيا
ليبيا
في العدد 146: تحذيرات سلامة وانتقاده «النواب» ورأي السياسيين في أحداث طرابلس
ليبيا
سياسيون: أحداث طرابلس تستدعي الجدل حول الصخيرات
ليبيا
إليزابتا ترينتا: أحداث طرابلس ليست لدوافع سياسية ولاعلاقة لها بحفتر
ليبيا
محللان كرويان يفتحان ملف المنتخب قبل مواجهة جنوب أفريقيا
رياضة محلية
معيتيق يلتقي القائم بالأعمال البريطاني في ليبيا
ليبيا
نادر كارة: منتخبنا في جنوب أفريقيا عنوانً للوحدة الليبية
رياضة محلية
لجنة الطوارئ والأزمة تناقش آليات عودة نازحي طرابلس إلى منازلهم
ليبيا
معيتيق يبحث مع عميد الزاوية باقي الترتيبات الخاصة بالتهدئة في طرابلس
ليبيا
لجنة الطوارئ والأزمة تعلن نتائج عملها بشأن أحداث طرابلس
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فتح مقهى لفهم الزواحف بشكل أفضل بكمبوديا