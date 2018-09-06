مقتل 4 أميركيين بالرصاص بينهم مطلق النار داخل مصرف في سينسيناتي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 سبتمبر 2018, 09:31 مساء

قتل أربعة أشخاص بينهم مطلق النار الخميس في إطلاق نار داخل مصرف في سينسيناتي بولاية أوهايو شمال الولايات المتحدة، وفق ما أعلن قائد شرطة المدينة اليوت آيزك في مؤتمر صحفي.

وقال اليوت آيزك لوكالة «فرانس برس» الخميس إن «الشرطة قتلت مطلق النار بعد تبادل لإطلاق النار»، موضحًا أنه دخل المبنى حيث تصدى له عدد من عناصر الشرطة.

وأوضح قائد شرطة المدينة أن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح قضى منهم ثلاثة، لافتًا إلى أن أيًا من الشرطيين لم يصب. وتعذرت حتى الآن معرفة الوضع الصحي للجريحين اللذين نقلا إلى المستشفى بعد إصابتهما بالرصاص ولم تعرف هوية مطلق النار ولا دوافعه وأغلقت الشرطة التي انتشرت بكثافة قسمًا من وسط المدينة.

وقال رئيس بلدية المدينة جون كرانلي إن الوضع كان يمكن أن يكون «أسوأ» لولا تدخل عناصر الشرطة الذين كانوا في الجوار في شكل سريع.

وأضاف في المؤتمر الصحفي نفسه «يبدو أن المهاجم كان يطلق النار بشكل كثيف على ضحايا أبرياء ووصلت الشرطة إلى المكان في بضع ثوان».

وندد حاكم أوهايو جون كاسيتش عبر «تويتر» بالقول: «إنه عمل جنوني عنيف بواسطة سلاح ناري في شوارع سينسيناتي هذا الصباح».

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