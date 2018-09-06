مقتل 8 من أفراد الشرطة الأفغانية في هجوم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 سبتمبر 2018, 12:41 مساء
أفراد من قوات الأمن الأفغانية منتشرون في موقع هجوم سابق في كابول. (رويترز)

قال مسؤولون إقليميون، يوم الخميس، إن شرطيًا أفغانيًا قتل بالرصاص ثمانية على الأقل من زملائه وأحرق جثثهم وأخذ أسلحتهم وانضم إلى متشددي حركة طالبان ليزيد عدد القتلى بسبب عشرات الهجمات الداخلية التي حدثت هذا العام فحسب.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الهجوم الأحدث وقع في إقليم طخار بشمال شرق البلاد وجاء بعد أيام من مقتل جندي أميركي على يد شرطي أفغاني في إقليم لوجار بشرق البلاد ليصبح ثاني جندي أميركي يقتل في هجوم من هذا النوع منذ بداية العام.

وأفاد الناطق باسم شرطة طخار، خليل أسير، بأن الواقعة حدثت صباح الخميس «بعد أن فتح شرطي محلي النار على زملائه وهم نيام في نقطة تفتيش بمنطقة خواجة غار». وذكر أن الجثث أضرمت فيها النيران في وقت لاحق.

وأضاف الناطق أن الشرطي مرتبط فيما يبدو بحركة طالبان، مشيرًا إلى أنه فر حاملًا معه أسلحة.

وسببت الهجمات الداخلية التي ينفذها أفراد من الشرطة أو الجيش أو مهاجمون يرتدون الزي العسكري مشكلة كبيرة في السنوات الأخيرة. واستهدفت تلك الهجمات قوات الأمن الأفغانية أكثر بكثير مما استهدفت القوات الغربية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحف إنجليزية: صلاح انتصر في صراعه مع اتحاد الكرة المصري
رياضة عالمية
الأمم المتحدة تحذر: أسابيع قليلة تفصل غزة عن انهيار كارثي في الخدمات
عربى
البعثة الأممية تنشر «اتفاق الزاوية».. 7 بنود مُلزمة لأطراف النزاع
ليبيا
الرباعي الغربي يجدد دعمه السرّاج ويدعو إلى تقدم في العملية السياسية
ليبيا
السعودية تستهدف الحفاظ على سعر النفط عند 70-80 دولارًا للبرميل
اقتصاد
إردوغان: الهجوم على إدلب سيكون مجزرة خطيرة
عربى
صحف عربية: هل تفضي الترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس إلى إجراء انتخابات قبل ...
ليبيا
السيسي يبحث مع سيالة مساعي توحيد الجيش الليبي وتطوير العلاقات الثنائية
ليبيا
غسان سلامة: هذا هو الهدف من اجتماع الزاوية حول اشتباكات طرابلس
ليبيا
61 قتيلاً و159 جريحًا و12 مفقودًا جراء اشتباكات طرابلس
ليبيا
سيناتورة إيطالية: اشتباكات طرابلس تقوض التوازن السياسي والمؤسساتي في ليبيا
ليبيا
«الصحة الجزائرية»: الكوليرا «تحت السيطرة»
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيل طبيعية لإزالة الحبر عن ملابسك