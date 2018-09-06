تنظيم «داعش» يتبنّى تفجيرين في كابل أوقعا 20 قتيلًا

علم تنظيم «داعش». (أ ف ب)

تبنّى تنظيم «داعش» تفجيرين أحدهما انتحاري والآخر بسيارة مفخخة استهدفا يوم الأربعاء حيًّا في كابل سكّانه من الأقلية الشيعية، وأسفرا عن سقوط 20 قتيلًا و70 مصابًا.

وقالت وكالة «أعماق» الإعلامية التابعة للتنظيم، بحسب وكالة «فرانس برس»، إن «استشهاديًا من الدولة الإسلامية فجّر سترته الناسفة في مجمّع للشيعة بالناحية 6 في مدينة كابل»، بعدما «تمكن من الدخول إلى المجمّع بعد قتل حارسه بأعيرة نارية ليقوم بعدها بتفجير سترته وسط المتواجدين في المجمّع».

وأضافت أنه بعد ذلك «فجر مقاتلو الدولة الإسلامية سيارة مفخخة مركونة قرب المجمّع بعد قدوم عناصر الأمن ومراسلي قنوات ووكالات أنباء لموقع الهجوم».

وكان مسؤولون أفغان أعلنوا سقوط 20 قتيلًا على الأقل و70 جريحًا بينهم أربعة صحفيين في التفجيرين اللذين استهدفا ناديًا رياضيًا للمصارعة.

وبحسب الشرطة فقد فجّر انتحاري سترته الناسفة داخل النادي الرياضي الواقع في حي يسكنه الشيعة في العاصمة الأفغانية، وبعد ساعة انفجرت سيارة مفخخة فيما كان الصحفيون وعناصر قوات الأمن يتجمعون في المكان.

وأصيب أربعة صحفيين على الأقل في التفجير الثاني، بحسب ما أفادت منظمة «ناي» لدعم الإعلام.

وأعلنت «تولو نيوز»، أكبر هيئة بث إخبارية خاصة في أفغانستان، مقتل اثنين من صحفييها.

وغالبًا ما يستهدف تنظيم «داعش» الأقلية الشيعية في أفغانستان.|