كيم يجدّد تعهّده بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي

جدّد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يوم الخميس، أثناء لقائه مبعوثًا خاصًا من كوريا الجنوبية تعهّده بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن كيم قوله إنّه «يتعيّن على الشمال والجنوب مواصلة جهودهما الرامية لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت الوكالة أن إرادة كيم «تتمثّل في القضاء التّام على خطر اندلاع نزاع مسلّح ورعب الحرب في شبه الجزيرة الكورية لتحويلها إلى مهد للسلام خال من الأسلحة النووية ومن أي تهديد نووي».