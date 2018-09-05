ركاب رحلة لطيران الإمارات يشعرون بـ«المرض» فور الهبوط بمطار جون كندي بنيويورك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 05:23 مساء
سيارات الأسعاف في موقع خاص للطائرة بعد هبوطها. (تويتر)

شعر 10 من ركاب رحلة لطيران الإمارات بالإعياء والمرض، بعد أن هبطت في مطار جون كندي الدولي بولاية نيويورك الأميركية قادمة من دبي، وفقاً لبيان أصدرته الشركة الإماراتية، الأربعاء.

وقالت الشركة في بيانها: «تؤكد طيران الإمارات أن 10 ركاب كانوا على متن رحلتها «EK203» والتي كانت متجهة من دبي إلى نيويورك شعروا بالمرض فور وصولهم إلى مطار جون كندي الدولي، وكإجراء وقائي، تم إجراء الفحوصات اللازمة لهم من الكوادر الطبية وسيتم التعامل مع الحالات التي تحتاج لرعاية صحية»، بحسب «سي إن إن عربي».

وأضافت طيران الإمارات في بيانها أنه «سيتم إخلاء الطائرة من الركاب قريباً»، وأشارت إلى أن سلامة ورعاية الركاب تعتبر أولوية لا يمكن المساومة عليها. من جانبه، قال مصدرفي سلطات الملاحة الأميركية إن عدد الركاب المتضررين بلغ 100 راكب وأشار إلى أنه تم أخذ الطائرة إلى منطقة خاصة وقد شوهدت الطواقم الطبية وفرق الطوارئ بينما كانت تتعامل مع الموقف.

وقد هبطت الرحلة رقم 203 في مطار جون كندي في الولايات المتحدة الأمريكية عند الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي لأميركا وكان على متنها 500 راكب، وفقًا للمصدر.

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