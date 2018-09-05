زلزال بقوة 5.9 يضرب منطقتين في جبال الأورال الروسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 11:19 صباحا
جبال الأورال. (سبوتنيك)

صرح الناطق باسم وزارة الطوارئ الروسية، يوم الأربعاء، بأن هزة أرضية بقوة 5.9 درجة وقعت في مقاطعة تشليابينسك وجمهورية بشكيريا، مضيفًا أنه يجري التحقق من وقوع أضرار في مرافق البنية التحتية والإسكان.

وقال الناطق لكالة «سبوتنيك»: «مركز الهزة الأرضية يقع على عمق 10 كيلو مترات وعلى بعد 6.5 كيلو متر جنوب حي إيفانوفسكي في مقاطعة تشيليابينسك».

وأضاف أن الهزة الأرضية شعر بها سكان 12 بلدة من بلدات المقاطعة وثلاث بلدات في بشكيريا، التي وصلت إلى 4 درجات فقط.

وتابع: «لم يبلغ عن وقوع أي أضرار بالمباني والمنشآت»، مضيفًا: «لقد تلقينا أكثر من 1100 اتصال من السكان».

وأشار إلى أن وزارة الطوارئ تتعاون مع الجهات المحلية للمسح الأرضي في المنطقة. ويعمل في المجموعة أكثر من 110 أشخاص و40 وحدة من المعدات.

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