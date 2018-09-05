بوب وودوارد: ترامب طلب اغتيال بشار الأسد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 11:06 صباحا
غلاف كتاب Fear: Trump in the White House.

قال صحفي أميركي في كتاب جديد إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصل بوزير الدفاع جيمس ماتيس في العام 2017، وطلب منه اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد.

وبحسب جريدة «واشنطن بوست» الأميركية فقد كشف الصحفي بوب وودوارد في كتابه الجديد بعنوان «Fear: Trump in the White House»، أو «الخوف: ترامب في البيت الأبيض»، أن الرئيس الأميركي طلب من وزير دفاعه مباشرة بقتل الأسد، وفق ما أوردته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وزعم وودوارد في الكتاب أن ترامب أخبر ماتيس في محادثة هاتفية أنه يريد قتل الأسد، بعد أنباء عن شن النظام السوري هجومًا كيميائيًا على المدنيين في شهر أبريل في 2017.

وطالب ترامب، في بداية المحادثة، مستخدمًا «عبارات غير لائقة» بالقضاء على الأسد، إذ قال لماتيس: «دعونا نقتله، دعونا نتصرف، دعونا نقتل الكثير منهم»، ولكن ماتيس رفض الانصياع، وقال لمساعده بعد إنهاء المكالمة: «لن نفعل أي شيء من هذا القبيل، سنتصرف بطريقة أكثر توازنًا»، وفق رواية وودوارد التي نقلتها الجريدة الأميركية.

في المقابل، هاجم البيت الأبيض، الثلاثاء، كل الروايات التي جاءت في كتاب وودوارد، واصفًا إياها بأنها «ليست أكثر من قصص مفبركة».

وقال البيت الأبيض إن مصدر هذه الروايات «العديد من الموظفين الساخطين السابقين، من أجل الإساءة لصورة الرئيس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزيرة الدفاع الإيطالية: فرنسا تتحمل جزءا من مسؤولية الأزمة في ليبيا
ليبيا
وعود بمساعدة دول بحيرة تشاد بأكثر من 2.17 مليار يورو
اقتصاد
أحمد لنقي: ما يتم في طرابلس نتيجة واقعية لتأخر استحقاق توحيد السلطة التنفيذية
ليبيا
خبير إيطالي يتهم فرنسا بالضلوع في أحداث طرابلس
ليبيا
سالفيني يستبعد تدخلاً عسكريًا في ليبيا.. ويتهم فرنسا
ليبيا
«الإسعاف والطوارئ»: 1825 عائلة نازحة بسبب «اشتباكات طرابلس»
ليبيا
«القابضة للاتصالات» توضح أسباب تذبذب خدمات الإنترنت في ليبيا
ليبيا
رئيس البرلمان الأوروبي يقر بوجود خلافات حول إدارة الأزمة الليبية
ليبيا
قهوة سي عقيلة الحلقة (46) ليلة «الفجعة» وجراءة شباب
ثقافة وفن
استراتيجية أميركية جديدة لمكافحة الإرهاب في أفريقيا تتضمن سحب الوحدات الخاصة
ليبيا
كاركاتير خيري - هجوم الفوضى
كاريكاتير
«الرئاسي» يشكل لجنة لتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة بالاتفاق السياسي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيل طبيعية لإزالة الحبر عن ملابسك