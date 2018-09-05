مقتل 12 في انهيار أرضي في جنوب إثيوبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 10:03 صباحا

قالت وسائل إعلام تابعة للدولة إن أمطارًا غزيرة تسببت في انهيار أرضي في جنوب إثيوبيا يوم الثلاثاء مما أدى إلى مقتل 12 شخصًا وإصابة أربعة آخرين بإصابات خطيرة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن هيئة الإذاعة والتلفزيون (فانا) أن الضحايا قتلوا عندما سحق الانهيار الأرضي ثلاثة منازل في منطقة داورو.

وقال مسؤول محلي بالشرطة إنه «جرى انتشال جثث عشرة أشخاص والبحث مستمر لاستخراج الجثتين الباقيتين».

وذكر المسؤول أن المصابين الأربعة نقلوا إلى المستشفى.

كان انهيار أرضي بموقع مكب للنفايات في العاصمة أديس أبابا قد أودى بحياة 115 شخصًا العام الماضي.

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