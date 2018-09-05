17 قتيلًا إثر تصادم قطارين في أنغولا

أعلنت السلطات المحلية في أنغولا مقتل 17 شخصًا وإصابة 12 آخرين على الأقل، إثر تصادم قطارين ببعضهما البعض في جنوب غرب البلاد.

وقالت حكومة ولاية ناميبي، جنوب غرب البلاد، في بيان، مساء الثلاثاء، إن «الحادث وقع صباحًا في منطقة مونهينو عندما اصطدم قطار شحن تابع للشركة الوطنية لسكك الحديد الأنغولية بقطار صيانة تابع لشركة صينية كان متوقفًا على الخط الحديدي نفسه».

وأضاف بيان الحكومة أن الحادث أوقع 17 قتيلًا على الأقل، بينهم ميكانيكيان أحدهما أنغولي والآخر صيني، إضافة إلى 12 جريحًا، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

وأعلنت السلطات فتح تحقيق في الحادث، الذي أشارت الدلائل الأولية إلى احتمال أن يكون سببه خطأ بشريًا.

ويعد حادث منطقة مونهينو هو الثاني الذي يقع هذا العام على سكة الحديد نفسها، البالغ طولها 260 كلم. ففي فبراير الماضي خرج قطار عن السكة من دون أن يتسبّب الحادث في سقوط ضحايا.