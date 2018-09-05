ارتفاع عدد ضحايا إعصار اليابان إلى تسعة قتلى و340 مصابًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 09:34 صباحا
عشرات العربات تصادمت نتيجة الرياح الشديدة المصاحبة لإعصار «جيبي» (الإنترنت)

أعلنت السلطات اليابانية، يوم الأربعاء، أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب حوالي 340 آخرين بجروح من جرّاء الإعصار «جيبي» الذي اجتاح قسمًا كبيرًا من الأرخبيل، وخلّف أضرارًا مادية جسيمة، ولا سيّما في مطار كانساي بمقاطعة أوساكا (غرب) الذي ما زال مغلقًا.

وبدأ الإعصار «جيبي»، ظهر أمس الثلاثاء، باجتياح الأرخبيل من ساحله الغربي ترافقه رياح عاتية بلغت سرعتها القصوى إلى 216 كيلو مترًا في الساعة وأمطار غزيرة، وفق «فرانس برس».

واقتلعت الزوابع القوية أسقف منازل وأشجارًا وقلبت سيارات وشاحنات رأسًا على عقب، ودفعت سفينة شحن زنتها 2591 طنًا كانت راسية في خليج أوساكا وجعلتها تصطدم بجسر بحري يؤدي إلى مطار كانساي الدولي المبني على جزيرة اصطناعية.

وأعلنت السلطات اليابانية تسيير عبارات تولت نقل المسافرين الذين احتجزوا في المطار، بسبب انهيار الجسر المؤدي إليه بعد اصطدام سفينة به، وعددهم حوالي ثلاثة آلاف إلى مطار كوبي الواقع إلى الغرب منه كي يتابعوا رحلاتهم من هناك.

وأعلنت شركات الطيران كذلك أنها ستلغي، يوم الأربعاء 160 رحلة جوية، بعد أن ألغت حوالي 800 رحلة أمس الثلاثاء. فيما عاودت سكك الحديد عملها بصورة شبه اعتيادية، الأربعاء، بعد أن علقت عملها أمس.

سفينة تصطدم بجسر بعد أن جرفتها الرياح العنيفة المصاحبة لإعصار «جيبي» (الإنترنت)
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