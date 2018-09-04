إسرائيل تشن 200 غارة في سورية خلال 18 شهرًا

صورة مأخوذة عن شريط فيديو تهر أنظمة دفاع جوي سورية تعترض صواريخ إسرائيلية في الأجواء السورية. (فرانس برس)

أفاد مسؤول عسكري إسرائيلي، الثلاثاء، بأن سلاح الجو شن 200 غارة في سورية في الأشهر الـ18 الأخيرة ضد «أهداف غالبيتها إيرانية»، في تأكيد نادر حول عمليات عسكرية من هذا النوع.

وأكد المسؤول شن 202 غارة جوية في سورية المجاورة، كلها ضد «أهداف عسكرية معظمها يعود الى الحرس الثوري (الإيراني)»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف، مشترطًا عدم كشف هويته لتأكيد هذه التفاصيل التي وردت في عديد وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن 800 صاروخ وقنبلة اُستُخدمت في هذه الغارات. وتحاول إسرائيل منع عدوتها اللدودة، إيران، من التمركز عسكريًّا في سورية، حيث تدعم طهران الرئيس بشار الأسد في الحرب الدائرة هناك.

ونسبت سلسلة من الغارات في سورية أودت بإيرانيين إلى إسرائيل، لكن الجيش الإسرائيلي نادرًا ما قام بتأكيدها. واعترفت إسرائيل سابقًا بشن عشرات الغارات ضد ما تصفه عادة بشحنات أسلحة متطورة يتم تسليمها إلى حزب الله، العدو الآخر لإسرائيل الذي يدعم الأسد أيضًا.

ويأتي التأكيد الاستثنائي للغارات الإسرائيلية في سورية بعد تحذير وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، الإثنين، بأن بلاده قد تضرب أهدافًا إيرانية في العراق في حال كانت تشكل تهديدًا لإسرائيل.