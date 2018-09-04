اليابان تستعد لمواجهة «جيبي».. الإعصار الأقوى منذ ربع قرن

امرأة تتّقي المطر في طوكيو في 28 يوليو قبيل وصول إعصار (فرانس برس)

أعلنت السلطات اليابانية أن إعصارًا قويًا، يتوقّع أن يكون الأعنف في الأرخبيل منذ ربع قرن، سيجتاز اليوم الثلاثاء وسط غرب البلاد، مما سيؤدّي إلى اضطرابات في حركة النقل وعمل الشركات.

وقالت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية إن «جيبي»، وهو الإعصار الحادي والعشرون في موسم الأعاصير في آسيا، كان صباح اليوم الثلاثاء قبالة الساحل الجنوبي للأرخبيل، ويواصل مساره باتجاه البرّ الياباني الذي يتوقّع أن يدخله خلال النهار، وفق «فرانس برس».

وأضافت أن «الإعصار الضخم سيضرب بكل قواه» غرب الأرخبيل ووسطه، ترافقه رياح عاتية قد تصل سرعتها إلى 220 كلم/ساعة يرجّح أن تؤثر على دائرة واسعة للغاية تشمل طوكيو بأسرها، على الرغم من أن العاصمة تقع إلى الشرق من عين الإعصار.

وحذّرت الوكالة من أن الإعصار سيتسبّب بهطول أمطار غزيرة، الأمر الذي يتطلّب من سكان المناطق المهدّدة بحصول فيضانات فيها أو تلك التي قد تتعرض لانزلاقات أتربة الالتزام بتعليمات إخلاء هذه المناطق حالما تصدر أوامر بهذا الشأن.

من جهتها أعلنت شركات الطيران أنها ألغت أكثر من 500 رحلة جوية، في إجراء احترازي، فيما تم تعليق العمل في العديد من خطوط السكك الحديد.

كما قررت المتاجر الكبرى في منطقة أوساكا، غرب البلاد، بشكل خاص إغلاق أبوابها، اليوم الثلاثاء، استعدادا للإعصار العنيف. وطلبت الشركات، التي تقع مقرّاتها في مناطق يتوقّع أن تكون الأكثر تضرّرا من الإعصار، من موظفيها ملازمة منازلهم، وكذلك فعلت المدارس مع تلامذتها ومعلّميها.

وتشهد اليابان سنويًا العديد من الأعاصير خلال فصل الصيف لكن «جيبي» يتميّز عن تلك الأعاصير بقوته الشديدة، مما يعني أنه قد يتسبّب بأضرار جسيمة ولا سيما في شرق الأرخبيل، الذي ما زال يعاني من الدمار الشديد الذي نجم في مطلع يوليو عن فيضانات وانهيارات أرضية مهولة أوقعت 220 قتيلاً.