عطل يصيب «فيسبوك» نتيجة مشاكل في الشبكة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 10:31 صباحا

تعرض موقع «فيسبوك» لعطل وجيز في العالم، إذ تعذّر على بعض المستخدمين الدخول أو نشر مضامين بسبب «مشاكل في الشبكة»، بحسب ما صرح به مسؤولون في موقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت أولى الإشارات بوجود مشاكل تقنية على موقع «دوان ديتكتور.كوم»، المتخصص في متابعة أعطال الخدمات على الانترنت. وطالت المشاكل كثير من دول العالم، خصوصًا أميركا الشمالية وأوروبا وعبّر بعض المستخدمين عن استيائهم على موقع «تويتر».

لكن الأمور عادت إلى طبيعتها بعد أقل من تسعين دقيقة، بينما كان بعض المستخدمين عاجزين تمامًا عن دخول الموقع، واشتكى آخرون من وصول محدود أي أنهم قادرون على القراءة فقط، وفق «فرانس برس».

وقال ناطق باسم «فيسبوك»: «لقد منعت مشكلة في الشبكة بعض المستخدمين من الوصول إلى العديد من خدماتنا أو من نشر مضامين»، مضيفًا أنه تم «تحديد المشكلة بشكل سريع وبدأنا بإعادة الوصول وتم حل المشكلة عمليا في كل أنحاء العالم»، وعبّر عن الأسف لـ«الإرباك».

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