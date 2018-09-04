«طالبان» الأفغانية تعلن وفاة جلال الدين حقاني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 09:11 صباحا
جلال الدين حقاني (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت حركة طالبان الأفغانية وفاة جلال الدين حقّاني زعيم شبكة حقّاني المتمردة التي تقاتل قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض، كما أفاد موقع سايت لرصد المواقع المتطرفة على الانترنت.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان لطالبان «بأسف شديد نعلن وفاة الحاج مولوي جلال الدين حقاني بعد صراع طويل مع المرض».

ولم يتم إعطاء أي توضيح حول تاريخ أو مكان الوفاة لكن كانت هناك شبهات بتواجده في باكستان وبأنه تجاوز السبعين من العمر.

وكانت شائعات بوفاته سرت مرات عدة منذ العام 2008 وآخرها في 2015 لكن دون أي تأكيد من حركة طالبان.

يشار إلى أن جلال الدين حقاني أسس الشبكة التي تحمل اسمه في ثمانينيات القرن الماضي، وذلك لمحاربة الوجود السوفييتي في أفغانستان، وحصل على مساعدة من الولايات المتحدة وباكستان.

إلا أن حقّاني الذي شغل منصب وزير في نظام طالبان خلال التسعينات انتقل اعتبارا من العام 2001 إلى محاربة القوات الأميركية وقوات الحلف الاطلسي بعد غزوها أفغانستان وإطاحتها نظام طالبان، حسب «فرانس برس».

وشبكة حقّاني هي الجناح المتطرف في حركة طالبان وقد نسبت إليها هجمات عدة في أفغانستان بعضها ضد القوات الأميركية وقوات الحلف الأطلسي كما يُشتبه بأنها على علاقة مع تنظيم الدولة الإسلامية الذي شنّ اعتداءات دامية في كابول.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد يتوقف عن نشر الأخبار وفريقه يفوز في تونس
رياضة محلية
خبير إيطالي يتهم فرنسا بالضلوع في أحداث طرابلس
ليبيا
«القابضة للاتصالات» توضح أسباب تذبذب خدمات الإنترنت في ليبيا
ليبيا
رئيس البرلمان الأوروبي يقر بوجود خلافات حول إدارة الأزمة الليبية
ليبيا
«الحصادي» يعود لبطولته المفضلة في الأسكندرية قبل كأس العالم في الشطرنج
رياضة محلية
قهوة سي عقيلة الحلقة (46) ليلة «الفجعة» وجراءة شباب
ثقافة وفن
طرابلس تحت «الطوارئ» في انتظار ترتيبات أمنية غابت عامين
ليبيا
صحف عربية: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس.. وغموض حول تبعية «اللواء السابع»
ليبيا
تكليف قوة مكافحة الإرهاب بالإشراف على ترتيبات وقف إطلاق النار وفض الاشتباك جنوب ...
ليبيا
الشرطة القضائية: فرار جماعي لـ400 نزيل بالقاطع «أ» بسجن عين زارة جنوب طرابلس
ليبيا
مهاجم جنوب أفريقيا يدلي بتصريحات مثيرة عن المنتخب الليبي
رياضة محلية
كاركاتير خيري - هجوم الفوضى
كاريكاتير
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تطبيقات هواتف ذكية تساعد مرضى القلب