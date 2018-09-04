«طالبان» الأفغانية تعلن وفاة جلال الدين حقاني

جلال الدين حقاني (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت حركة طالبان الأفغانية وفاة جلال الدين حقّاني زعيم شبكة حقّاني المتمردة التي تقاتل قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض، كما أفاد موقع سايت لرصد المواقع المتطرفة على الانترنت.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان لطالبان «بأسف شديد نعلن وفاة الحاج مولوي جلال الدين حقاني بعد صراع طويل مع المرض».

ولم يتم إعطاء أي توضيح حول تاريخ أو مكان الوفاة لكن كانت هناك شبهات بتواجده في باكستان وبأنه تجاوز السبعين من العمر.

وكانت شائعات بوفاته سرت مرات عدة منذ العام 2008 وآخرها في 2015 لكن دون أي تأكيد من حركة طالبان.

يشار إلى أن جلال الدين حقاني أسس الشبكة التي تحمل اسمه في ثمانينيات القرن الماضي، وذلك لمحاربة الوجود السوفييتي في أفغانستان، وحصل على مساعدة من الولايات المتحدة وباكستان.

إلا أن حقّاني الذي شغل منصب وزير في نظام طالبان خلال التسعينات انتقل اعتبارا من العام 2001 إلى محاربة القوات الأميركية وقوات الحلف الاطلسي بعد غزوها أفغانستان وإطاحتها نظام طالبان، حسب «فرانس برس».

وشبكة حقّاني هي الجناح المتطرف في حركة طالبان وقد نسبت إليها هجمات عدة في أفغانستان بعضها ضد القوات الأميركية وقوات الحلف الأطلسي كما يُشتبه بأنها على علاقة مع تنظيم الدولة الإسلامية الذي شنّ اعتداءات دامية في كابول.