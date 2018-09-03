قبرص تنقذ 36 مهاجراً سورياً قبالة سواحلها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 09:56 مساء
مهاجرون في مركز استقبال بنيقوسيا. (فرانس برس)

أعلنت الشرطة البحرية القبرصية أنها اعترضت مركباً يحمل 36 مهاجراً سورياً ورافقته الى أحد موانىء الجزيرة الإثنين، في الوقت الذي أعربت فيه السلطات القبرصية عن مخاوفها من تدفق القوارب التي تحمل مهاجرين إلى الجزيرة.

وتم رصد المركب قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لقبرص قبل اقتياده إلى مرفأ صغير في منتجع بروتاراس، حيث كان طاقم إغاثة في استقبال المهاجرين وهم 11 رجلًا و11 امرأة و14 طفلًا جرى تقديم الطعام لهم وإخضاعهم لفحص طبي، وفق الشرطة، بحسب «فرانس برس».

ومن المتوقع أن يتم نقل المهاجرين إلى مركز استقبال خارج العاصمة نيقوسيا. ولم يتضح على الفور المكان الذي انطلق منه المركب. وأبدت الحكومة القبرصية قلقها من ازدياد عدد المهاجرين الوافدين إليها في المدة الأخيرة، مع وصول 130 مهاجرًا في الأيام الثلاثة الأخيرة في سبع حوادث متفرقة.

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن وزير الداخلية كونستانتينوس بيتريديس نهاية الأسبوع الماضي قوله «إن قبرص كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي تحترم التزاماتها، ولكن عدد المهاجرين فاق قدرة استيعابها». وقال بيتريديس للإذاعة الرسمية الإثنين إن قبرص على «الخط الأمامي». ومن المقرر أن يلتئم اجتماع وزاري خاص الثلاثاء في نيقوسيا لمناقشة موجة المهاجرين الذين يتدفقون عبر البحر.

ووفقاً للبيانات فإن قبرص تستضيف حوالي 10,000 مهاجر، في حين أن هناك ما يقرب من 4,000 طلب لجوء قيد النظر، ومعظم المتقدمين بالطلبات هم من السوريين. كما أن عدد الطلبات زاد 40 بالمئة في الأشهر الخمسة الأولى من العام. وفي الأشهر ال12 الأخيرة كان هناك تدفق ثابت من المهاجرين السوريين الذين يصلون إلى قبرص انطلاقاً من تركيا.

ولم تشهد قبرص الجزيرة المتوسطية التي تبعد 160 كيلومترًا عن السواحل السورية التدفق الهائل الذي عانت منه تركيا واليونان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خبير إيطالي يتهم فرنسا بالضلوع في أحداث طرابلس
ليبيا
«الحصادي» يعود لبطولته المفضلة في الأسكندرية قبل كأس العالم في الشطرنج
رياضة محلية
قهوة سي عقيلة الحلقة (46) ليلة «الفجعة» وجراءة شباب
ثقافة وفن
طرابلس تحت «الطوارئ» في انتظار ترتيبات أمنية غابت عامين
ليبيا
صحف عربية: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس.. وغموض حول تبعية «اللواء السابع»
ليبيا
تكليف قوة مكافحة الإرهاب بالإشراف على ترتيبات وقف إطلاق النار وفض الاشتباك جنوب ...
ليبيا
الشرطة القضائية: فرار جماعي لـ400 نزيل بالقاطع «أ» بسجن عين زارة جنوب طرابلس
ليبيا
مهاجم جنوب أفريقيا يدلي بتصريحات مثيرة عن المنتخب الليبي
رياضة محلية
كاركاتير خيري - هجوم الفوضى
كاريكاتير
بالفيديو.. نجم ليفربول ينظف حمام مسجد
رياضة عالمية
«الرئاسي» يشكل لجنة لتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة بالاتفاق السياسي
ليبيا
النيجر تدافع عن احتضان أكبر قاعدة جوية أميركية على أراضيها
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تطبيقات هواتف ذكية تساعد مرضى القلب