الكرملين يرفض اتهامات فرنسا لبوتين بمحاولة «تفكيك» الاتحاد الأوروبي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر ميسيبرغ قرب برلين. (فرانس برس)

رفض الكرملين الإثنين اتهاماً وجهه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمحاولة «تفكيك» الاتحاد الأوروبي.

وكان ماكرون قال في مقابلة مع قناة «إس في تي» التلفزيونية السويدية الأحد «احترم فلاديمير بوتين فعلًا ... لكن حلمه هو تفكيك الاتحاد الأوروبي»، بحسب «فرانس برس».

وصرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الإثنين أمام صحفيين أن بوتين يسعى على العكس إلى «تعزيز الروابط» مع الدول الأعضاء في التكتل ويتمنى «الازدهار» و«الاستقرار» لأوروبا. وأضاف «فيما يتعلق بالاحترام، فإن الرئيس يبادل ماكرون الشعور نفسه، لقد أقام علاقات عمل بناءة وعلاقات شخصية طيبة» مع ماكرون.

وتابع «بخصوص الموقف من الاتحاد الأوروبي علينا أن نقول مع الأسف إن العلاقات لم تصل إلى هذا المستوى من الجمود بسبب روسيا»، وقال أيضاً «من مصلحتنا أن يكون الاتحاد الأوروبي مزدهراً ومستقرًا وقد عرض الرئيس بوتين هذه المقاربة مرات عدة ولم يتغير فيها شيء».

وتتعرض روسيا منذ العام 2014 لعقوبات أوروبية وأميركية صارمة على خلفية دورها المفترض في النزاع الأوكراني. وردّت موسكو على العقوبات بفرض حظر على المنتجات الغذائية الغربية تم تمديده في يوليو حتى 2019. ويعود اللقاء الأخير بين بوتين وماكرون إلى يوليو الماضي عندما توجه الرئيس الفرنسي إلى موسكو لحضور المباراة النهائية لكأس العالم في كرة القدم للعام 2018 بين بلاده وكرواتيا وفاز فيها منتخب فرنسا.