48 قتيلاً حصيلة هجوم لـ «بوكو حرام» على قاعدة للجيش النيجيري

عناصر من الجيش النيجيري (الإنترنت)

أعلنت مصادر عسكرية، الإثنين، حصيلة قتلى هجوم شنته جماعة «بوكو حرام» الخميس على قاعدة للجيش النيجيري على الحدود مع النيجر، والتي بلغت 48 قتيلاً.

ووفق «فرانس برس»، اقتحم عشرات من مقاتلي «بوكو حرام» القاعدة الواقعة في قرية زاري بولاية بورنو بشمال نيجيريا الخميس، وسيطروا عليها لفترة وجيزة بعد معركة ضارية.

وصعدت «بوكو حرام» التي تشن تمردًا داميًا في نيجيريا منذ 2009، هجماتها على أهداف عسكرية في الأشهر الماضية. وكانت التقارير الأولية قد ذكرت أن 30 جنديًا نيجيريًا قُتلوا في هجوم الخميس.

وقال مصدر عسكري -طلب عدم الكشف عن اسمه- إن «حصيلة القتلى الآن بلغت 48 بعد العثور على 17 جثة لجنود في غابات مجاورة في زاري من جانب فرق البحث والإنقاذ». وأضاف أن «عمليات البحث لا تزال مستمرة وقد يتم العثور على مزيد من الجثث».

وأكد مصدر عسكري آخر الحصيلة الجديدة للقتلى.

وقال المصدر: «إلى الآن، لدينا جثث 48 جنديًا. أمس (الأحد) عثرت فرق الإنقاذ على جثث 17 جنديًا»، مضيفًا أن القتلى ضابطان و46 جنديًا.

وقال: «عندما هاجمهم الإرهابيون، انسحب الجنود في اتجاهات مختلفة».