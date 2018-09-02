النرويج تحقق في اختفاء شريك لمؤسس «ويكيليكس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 سبتمبر 2018, 10:08 مساء
مؤسس ويكيليكس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشرطة النرويجية، الأحد، أنها تحقق في اختفاء أريان كامفيس الخبير بالأمن الإلكتروني وشريك مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانغ، الذي شوهد للمرة الأخيرة في بلدة شمال النرويج.

وقال الناطق باسم الشرطة تومي بيخ: «لقد فتحنا تحقيقًا»، مضيفًا أنهم حتى الآن لا يملكون أدنى فكرة عن مكانه. وأشار بيخ الى أن الشرطة «لن تتكهن عما يمكن أن يكون قد حدث له»، بحسب «فرانس برس».

ونشر موقع «ويكيليكس» على «تويتر» تغريدة السبت حول «الاختفاء المريب» لكامفيس الذي فُـقد أثره منذ 20 أغسطس عندما غادر فندقه في بلدة بودو النرويجية. وأضاف أن كامفيس حجز تذكرة سفر في رحلة تتجه في أغسطس من تروندهايم في جنوب بودو.

وأشار إلى أن «الرحلة بين الموقعين تستغرق نحو عشر ساعات»، متكهنًا بأنه إما اختفى في بودو أو تروندهايم أو في القطار، ما أثار كثيرًا من نظريات المؤامرة على موقع «تويتر». وأسانغ يلازم سفارة الإكوادور في لندن منذ لجوئه إليها العام 2012 ومنحه اللجوء السياسي، وذلك بسبب خشيته من تسليمه إلى الولايات المتحدة التي تسعى لمحاكمته لنشره وثائق عسكرية وبرقيات دبلوماسية سرية العام 2010.

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