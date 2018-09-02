أمير الكويت يناقش مع ترامب «تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي» خلال زيارة لواشنطن

أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. (أرشيفية: الإنترنت)

يسافر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى واشنطن غدًا الإثنين لعقد محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولم يتضح بعد ما الذي سيناقشه الزعيمان، لكن مصادر أكدت أن إدارة ترامب تأمل أن تتم مناقشة التحالف الذي أُطلق عليه موقتًا اسم «تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي» خلال قمة تقرر مبدئيًّا أن تعقد في واشنطن في 12 و13 أكتوبر على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن الأزمة مع قطر قد تشكل عقبة كبرى أمام الأمر. بحسب «رويترز».

ونقلت الوكالة نفسها في تقرير سابق عن مسؤولين أميركيين وعرب قولهم إن إدارة ترامب تمضي قدمًا سرًّا في مساعٍ لتشكيل تحالف أمني وسياسي جديد مع الدول الخليجية الست ومصر والأردن لأهداف من بينها التصدي للتوسع الإيراني في المنطقة.