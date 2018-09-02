آلاف الروس يتظاهرون ضد إصلاح معاشات التقاعد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 سبتمبر 2018, 05:12 مساء
متظاهرون من الحزب الشيوعي الروسي يتظاهرونفي شوراع موسكو ضد اصلاح سن التقاعد. (فرانس برس)

تظاهر آلاف الروس، الأحد، عبر البلاد ضد مشروع رفع سن التقاعد، وتتواصل هذه التعبئة على الرغ من وعود فلاديمير بوتين بتخفيف الإصلاح.

وفي موسكو، شارك 7500 شخص، بحسب السلطات، في تجمعين منفصلين ضد الإصلاح، الذي تجرى قراءته حاليًّا في البرلمان، وفق «فرانس برس».

وقال إيغور سيروتكين (57 عامًا) وهو مغني أوبرا عاطل عن العمل، إن «كل ما يريدونه هو الإمعان في تجريد الناس مما يملكون. إلا أن الشعب يعمل حتى من دون ذلك بجد، ومؤمل الحياة قصير».

من جهتها، قالت المهندسة ألكسندرا جورافليفا (24 عامًا): «نعيش في هذا البلد، نحن مستقبله وبالتأكيد المتقاعدون المستقبليون. هذا الموضوع يقلقنا، نريد أن نعرف ماذا سيحصل». وجرت تظاهرات في عدة مدن أخرى في روسيا، مثل سان بتروسبورغ (شمال غرب)، حيث تظاهر 2500 شخص.

وفي مدينة سامارا التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة على نهر الفولغا، شارك نحو ألف شخص في تجمع نظمته جبهة اليسار بزعامة المعارض سيرغي أودالتسوف. وفي أواخر يوليو، شارك في تظاهرات سابقة في موسكو 100 ألف شخص، كما يقول المنظمون، و10 آلاف كما تقول الشرطة. وكان سيرغي أودالتسوف أُوقف خلال هذه التظاهرة، ثم حُـكم عليه بالسجن 30 يومًا لأنه أحرق صورًا لمسؤولين روسًا.

وحكم أيضًا على المعارض اليكسي نافالني بالسجن 30 يومًا لأنه نظم تظاهرة غير مرخصة في يناير، وينوي تنظيم تظاهرات ضد الإصلاح في عدد كبير من المدن في التاسع من سبتمبر، يوم الانتخابات المحلية. وأعلن بوتين الذي يواجه غضبًا غير معهود أدى إلى تراجع شعبيته، تخفيفًا للمشروع هذا الأسبوع.

واقترح خصوصًا رفع سن التقاعد للنساء من 55 عامًا في الوقت الراهن إلى 60 عامًا، (مقابل 63 في النص الأصلي)، بحجة أنه سيكون «من غير الصحيح» القيام بغير ذلك. ويبقى رفع سن الذهاب إلى التقاعد للرجال 65 عامًا، في مقابل 60 اليوم. وسن التقاعد لم تتغير منذ 90 عامًا في روسيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تستعد بملف استقبال العرب في بناء الأجسام
رياضة محلية
أحمد نوح: معاناة الفنان الليبي مستمرة.. ولكن
ثقافة وفن
تواصل الاشتباكات بمحيط معسكر اليرموك في طرابلس وتدمير دبابة
ليبيا
«اللواء السابع»: ملتزمون بالهدنة ولا نعلم مصدر القذائف على أحياء طرابلس
ليبيا
أميركا غاضبة من فيلم «الرجل الأول».. والمخرج ينفي الإساءة
ثقافة وفن
مقتل ممثلة أميركية خلال عملية تفتيش
ثقافة وفن
حضري اللبنة في منزلك
كوجينة
خبر صادم من غوغل حول ساعتها الذكية
علوم وتكنولوجيا
أغلبهم مدنيون.. تفاصيل آخر إحصائية لضحايا اشتباكات طرابلس
ليبيا
سالفيني مهدد بالسجن 30 عامًا في قضية مهاجري ديتشوتّي
ليبيا
مواطنون يستغيثون بجهاز الإسعاف والطوارئ في منطقتي عين زارة وخلة الفرجان
ليبيا
اجتماع تونس يُدشِّن الإشراف الدولي على تعاملات «المركزي»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح تمنح بطارية الهاتف عمرًا أطول