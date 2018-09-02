أصاب أميركييّن.. منفّذ هجوم أمستردام تحرّك «بدافع إرهابي»

عناصر الأمن يضربون طوقًا أمام محطة القطارات المركزية في أمستردام (ا ف ب)

أفادت السلطات المحلية في العاصمة الهولندية بأن الشاب الأفغاني الذي أصاب الجمعة شخصين اثنين في هجوم بسكين في أمستردام تحرّك بـ «دافع إرهابي».

وقالت بلدية امستردام، في بيان أوردته وكالة «فرانس برس»: «تبيّن أن دوافع الرجل إرهابية».

وأعلن السفير الأميركي لدى هولندا، السبت، أن الشخصين اللذين أصيبا في حادث الطعن التي وقعت بمحطة القطارات الرئيسية في أمستردام الجمعة أميركيان.

ونقلت «رويترز» عن السفير، بيت هوكسترا، قوله إن المصابين كانا سائحين في زيارة للمدينة.

وأوضحت الشرطة المحلية أنهما لا يزالان في المستشفى وإصاباتهما خطيرة. ويبلغ الأفغاني المعتدي عليهما 19 عامًا، وأصيب بالرصاص، واحتجز بعد فترة وجيزة من الحادث.