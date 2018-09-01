بالصور والفيديو: اشتعال النيران بطائرة ركاب روسية وإصابة 18 شخصًا

لحظة اشتعال النيران في الطائرة. (روسيا اليوم)

قال مسؤولون ووسائل إعلام رسمية إن طائرة ركاب روسية انحرفت عن المدرج في مطار خارج مدينة سوتشي بجنوب روسيا في وقت مبكر السبت، ونشبت فيها النيران مما أسفر عن إصابة 18 شخصًا.



وأعلنت وزارة الصحة الروسية أن 18 شخصًا أُصيبوا ولم يسقط قتلى. لكن وكالة الإعلام الروسية قالت إن أحد موظفي مطار سوتشي توفي خلال عمليات التنظيف بعد الحادث، بحسب «رويترز».

وأضافت الوكالة، نقلاً عن أجهزة الطوارئ المحلية، أن الطائرة التابعة لخطوط «يو.تي إير» من طراز «بوينغ 737-800» كانت تحمل على متنها 164 راكبًا وستة من أفراد الطاقم ووصلت إلى سوتشي قادمة من موسكو، لكن المكابح لم تعمل في الوقت المحدد بعد الهبوط.

وقال أوليغ سميرنوف، المسؤول في هيئة الطيران المدني الروسية لمحطة «روسيا24» التلفزيونية إن الطائرة هبطت وسط أمطار غزيرة ورياح قوية. وعرضت المحطة لقطات للطائرة وقد لحقت أضرار بجناحيها ومحركاتها.

وذكر مطار سوتشي، على موقعه على الإنترنت، أن فرق الطوارئ تمكنت من إخماد الحريق بعد نشوبه بثماني دقائق وإجلاء كل مَن كانوا على متن الطائرة خلال 17 دقيقة. وستجري جهة الرقابة على سلامة الطيران تقييمًا لمطار سوتشي وللخطوط الجوية.

الطائرة التى تعرضت للحادث في سوتشي. (الإنترنت)