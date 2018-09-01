الشرطة: انفجار وحريق في مصفاة نفطية في ألمانيا

تصاعد الدخان من حريق في مصفاة لتكرير النفط في جنوب ألمانيا (أ ف ب)

قالت الشرطة الألمانية إن انفجارًا وقع في مصفاة فوبورج بولاية بافاريا في وقت مبكر من صباح يوم السبت ونشب حريق بها، لكن رجال الإطفاء بدأوا في السيطرة على الموقف.

وقال متحدث باسم شرطة المنطقة الشمالية من بافاريا العليا في مدينة إنجولشتات إن الشرطة وخدمات الإطفاء والطوارئ أبلغت عن إصابة ثمانية أشخاص وأجلت 1800 من سكان المنطقة.

وأضاف أنه ليس بوسعه التعليق على سبب الحادث ولا تأثيره على الإنتاج أو حجم الخسائر المادية في المنشأة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 ألف برميل يوميًا.

وقال إن الشرطة ستعلن المزيد من المعلومات فور إخماد الحريق وتأمين الموقع. وطلبت السلطات من السكان في المنطقة إبقاء نوافذ وأبواب منازلهم مغلقة.

ومصفاة فوبورج جزء من مجمع بايرن أويل للتكرير الذي يشمل موقعين في فوبورج ونويشتات بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 210 آلاف برميل يوميا.