الرئيس الأسبق لـ «سي آي إيه»: الخناق يضيق حول ترامب لتصرفاته غير المنطقية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 سبتمبر 2018, 12:09 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (اف ب)

قال الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية «CIA» جيمس كلابر، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب يُطبق الحصار من حوله بسبب تصريحاته غير العقلانية على «توتير».

وأضاف كلابر، في مقابلة مع CNN: «عندما نرى تسلسل الأحداث في الأسبوع الماضي، من مانفورت ومايكل كوهين وما كُشف من سوء أفعال، أعتقد أن (ترامب) وبشكل مستمر يشعر بالخطر من ناحية قانونية، وأظن أن ما يقوم به إذا أردنا استخدام مصطلح عسكري، فإنه يقوم بتحضير ساحة المعركة لاتخاذ تدابير لاحقة».

وقبل يومين فقط، جدد الرئيس الأميركي هجومه على شركات ومنصات تكنولوجية منها «تويتر» و«فيسبوك» و«جوجل»، قائلاً إنها جميعًا «تحاول إسكات» الناس.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض يوم الأربعاء إن أنشطة هذه الشركات ربما تكون غير قانونية دون أن يقدم دليلاً.

وكتب فيما بعد تغريدة على موقع «تويتر»، قال فيها إن «جوجل ظلت لسنوات تروج لخطاب حالة الاتحاد في عهد سلفه باراك أوباما على صفحتها الرئيسية لكنها توقفت عن ذلك بعد توليه الحكم العام الماضي».

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