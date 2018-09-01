استطلاع رأي: غالبية الألمان يرفضون حظر هجرة المسلمين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 سبتمبر 2018, 09:50 صباحا
صاحب الكتاب المعادي للمسلمين (د ب ا)

فكرة حظر هجرة المسلمين إلى ألمانيا وردت في كتاب لسياسي محلي سابق يتحدث فيه عن مخاطر أسلمة المجتمع الألماني ونهاية النظام الديمقراطي، لكن استطلاعا للرأي أظهر أن غالبية الألمان يرفضون هذه الفكرة مبدئيًا، وفق ما أورد موقع «دويتشه فيله».

وأعربت غالبية كبيرة من الألمان، في هذا الاستطلاع، عن رفضها مطلب سياسي سابق في برلين منتمٍ للحزب الاشتراكي الديمقراطي بعدم السماح للمسلمين بدخول البلاد.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه أمس الجمعة (31 أغسطس)، أن 73% من الألمان يرفضون عبارة «يتعين حظر هجرة المسلمين من ناحية المبدأ»، وهي أحد المقتطفات المحورية في الكتاب الجديد للسياسي الاشتراكي والكاتب المثير للجدل تيلو زاراتسين. وفي المقابل، أيد هذا التوجه 24% من الذين شملهم الاستطلاع. ولم تحدد النسبة المتبقية موقفها من الأمر.

ولاقى مطلب زاراتسين، الذي شغل من قبل منصب وزير المالية المحلي لولاية برلين، تأييدًا كبيرًا لدى أنصار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي، حيث دعم هذا المطلب 68% من أنصار الحزب، بينما رفض هذا المطلب غالبية كبيرة من أنصار الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان الألماني.

وكان زاراتسين طرح الخميس كتابه الجديد «استحواذ معادٍ، كيف يعوق الإسلام التقدم ويهدد المجتمع»، والذي اعتبرته الكثير من الجهات معاديًا للأجانب. ورفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي في بيان المواقف المطروحة في الكتاب.

ويدرس الحزب حاليًا ما إذا كان كتاب زاراتسين الجديد من الممكن أن يؤدي إلى طرده من الحزب.

أجرى الاستطلاع معهد «كانتار إمنيد» لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من مجلة «فوكوس» الألمانية. وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال يومي 28 و29 الماضيين، 1009 ألماني وألمانية.

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