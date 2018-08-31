وسائل إعلام: اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك بتفجير في مقهى

ذكرت وسائل إعلام روسية أن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، ألكساندر زاخارتشينكو قتل، يوم الجمعة، بتفجير في مقهى «سيبار» وسط مدينة دونيتسك.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر عسكري قوله إن وزير المالية ألكسندر تيموفييف أصيب أيضًا في الانفجار.

فيما نقلت قناة «روسيا اليوم» الروسية عن مصادر أمنية محلية قولها إن زاخارتشينكو فارق الحياة في أحد مستشفيات دونيتسك إثر تعرضه لإصابة فتاكة جراء التفجير.

وذكرت وكالة «إنترفاكس»، نقلًا عن مسؤول في أجهزة الأمن بدونيتسك، أنه جرى احتجاز عدد من المشتبه بهم في تنفيذ عملية اغتيال زاخارتشينكو.

وقال المسؤول: «قبضنا على عدة أشخاص وهم مخربون أوكرانيون وأفراد مرتبطون بهم يشتبه بتورطهم في اغتيال رئيس الجمهورية».