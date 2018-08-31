إصابة شخصين بعملية طعن في أمستردام

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 أغسطس 2018, 05:01 مساء
موقع حادث الطعن في أمستردام. (الإنترنت)

قالت الشرطة الهولندية، يوم الجمعة، إنها أطلقت النار على مشتبه به في محطة القطارات الرئيسية في أمستردام وأصابته بعد حادث طعن أصيب فيه شخصان آخران.

وذكرت الشرطة، في بيان بحسب وكالة «رويترز»، أن الشخصين اللذين أصيبا والمشتبه به نقلوا إلى مستشفى للعلاج، مشيرة إلى أنها أخلت محطة القطارات وأغلقتها.

وقالت القناة التلفزيونية المحلية «إيه.تي.5» إن الحادث وقع بعد مشادة.

وذكر شاهد عيان لإذاعة «أمستردام-إيه.تي» المحلية إن المهاجم رجل ثلاثيني، كما يعتقد أن أحد الجريحين شاب أجنبي، والذي طعن في اليد، بحسب قناة «روسيا اليوم» الروسية.

وهرعت سيارات الشرطة والإسعاف أمام المحطة المبنية من أحجار الطوب الحمراء والواقعة في قلب المدينة السياحي، وفرضت طوقًا أمنيًا في المحيط.

وأظهرت صور نشرها أشخاص كانوا في المحطة على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر الأمن وهم يوجهون الركاب نحو المخارج، فيما وصل المسعفون مع حمالات.

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