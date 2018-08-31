موسكو تحذر من نشوب نزاع في القطب الشمالي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 أغسطس 2018, 03:58 مساء
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. (سبوتنيك)

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الجمعة، إن منطقة القطب الشمالي أصبحت هدفًا لمصالح إقليمية وعسكرية استراتيجية، وتحظى مواردها باهتمام عدة دول، ما ينذر باندلاع نزاع في المنطقة.

وأضاف شويغو، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام روسية، أن حماية المصالح القومية الروسية في منطقة القطب الشمالي وتطويرها الفعال، تبقى ضمن النشاطات الأولوية للجيش الروسي.

وأشار إلى أن كاسحات الجليد العاملة حاليًا في المنطقة الشمالية من الكرة الأرضية، تعود ليس فقط إلى روسيا، بل وإلى كوريا الجنوبية والسويد وألمانيا والولايات المتحدة والصين.

وشدد على أن أسطول الشمال الروسي يواصل تنفيذ الخطة الشاملة لوزارة الدفاع لتطوير قدرات القوات الروسية في القطب الشمالي حتى 2020، ، للرد بشكل مناسب على التهديدات.

ولفت إلى أن الأسطول تسلّم في الربيع الماضي كاسحة الجليد «إيليا مورميتس» وسفينة الإمداد «إيلبروس»، وفي الصيف تزود بفرقاطة «الأميرال غورشكوف» وسفينة الإنزال الكبيرة «إيفان غرين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نعشق الكرة ولكن.. «ليبيا فوق الجميع»
رياضة محلية
إليزابيتا ترينتا: إيطاليا لن تكون ميناء الإنزال الوحيد لعملية صوفيا
ليبيا
المنتخب الليبي يستعين بإيطالي في معسكر القاهرة
رياضة محلية
مودرتش يخطف جائزة أفضل لاعب في أوروبا من صلاح والقرعة تقسو على برشلونة
رياضة عالمية
تأسيس التجمع السياسي لأعضاء مجلس نواب الطوارق
ليبيا
سالفيني لماكرون: توقف عن زعزعة استقرار ليبيا من أجل مصالح اقتصادية
ليبيا
كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
كاريكاتير
إنجاز تاريخي لشباب ليبيا في أفريقية السلة
رياضة محلية
الأزمات تطيح بمنتخب الناشئين والمغرب يتأهل إلى نهائيات الأمم
رياضة محلية
قزيط: «الرئاسي» سجل فشلاً ذريعًا
ليبيا
«ورطة» تنتظر الأندية الليبية
رياضة محلية
النواب الداعمون الاتفاق السياسي: «الرئاسي» لم يعد يمثل «التوافق».. ويجب إعادة ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا سميت البطاطا المقلية بـ«French Fries»؟