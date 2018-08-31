ألمانيا تتعهد بزيادة المساعدات للفلسطينيين بعد الخفض الأميركي

طلاب مدارس في غزة يتظاهرون ضد تجميد الولايات المتحدة تمويل أونروا. ( أ ف ب)

تعهدت الحكومة الألمانية بزيادة كبيرة في تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أن خفضت الولايات المتحدة مساعداتها.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في خطاب إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بحسب وكالة «رويترز»، إن أزمة تمويل الـ «أونروا» تزيد من حالة الشك وعدم اليقين، مضيفًا: «ضياع هذه المنظمة يمكن أن يطلق سلسلة ردود فعل لا ضابط لها».

وكانت واشنطن أعلنت أخيرًا إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين، ولا سيما لبرامج المساعدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

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وأشار الوزير الألماني إلى أن بلاده قدمت 81 مليون يورو (94 مليون دولار) للوكالة هذا العام حتى الآن وإنها مستعدة لزيادة إسهاماتها، دون أن يعلن رقمًا، مضيفًا: «نحن نستعد الآن لتقديم مبالغ إضافية كبيرة».

وتابع أن من الواضح أن التمويلات الألمانية لن تسد العجز البالغ 217 مليون دولار والناجم عن انسحاب الولايات المتحدة. وحث الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى على العمل لوضع «أساس مالي مستدام للوكالة».

وكان الأردن قال يوم الخميس إنه سيقود حملة لجمع تمويل للأونروا لمساعدتها على مواصلة العمل وسيدعو لعقد اجتماع لجامعة الدول العربية لحشد المانحين.