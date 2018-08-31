إردوغان: تركيا بحاجة لأنظمة الدفاع الصاروخي «إس-400»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية. رويترز)

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، يوم الجمعة، إن تركيا تحتاج لأنظمة الدفاع الصاروخي «إس-400» روسية الصنع وستشتريها في أسرع وقت ممكن.

وكانت الولايات المتحدة قد عبرت عن قلقها من أن تخاطر تركيا من خلال نشرها المزمع لأنظمة «إس-400» بضمان الحصول على بعض الأسلحة الأميركية الصنع وتكنولوجيا أخرى تستخدمها أنقرة من بينها مقاتلات «إف-35».

وأضاف إردوغان، في حفل تخريج ضباط بالجيش بحسب وكالة «رويترز»، أنه «عندما كانت أراضينا تقصف من الأراضي السورية بالصواريخ وخسرنا مواطنين أتراك، حلفاؤنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بدأوا بسحب أنظمة الدفاع الجوي، ونحن كنا بحاجة ماسة لها وعرضنا عليهم بيعها لنا لكنهم رفضوا الفكرة».

وتابع أن بلاده بحاجة أيضًا لمقاتلات «إف-35» وستواصل دفع أقساط شرائها من الولايات المتحدة لكنها ستشتري مقاتلات من مصادر أخرى إذا أوقفت واشنطن تسليم المقاتلات.