ترامب: النظام الإيراني قد ينهار من جراء سياسات واشنطن

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (بلومبرغ)

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن النظام الإيراني قد ينهار بسبب سياسات إدارته إزاء طهران، بما في ذلك الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف ترامب، خلال مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» الأميركية بالبيت الأبيض نشرت يوم الجمعة، «عندما وصلت إلى هنا (البيت الأبيض)، كان السؤال المطروح هو متى سيسيطرون (الإيرانيون) على الشرق الأوسط، أما الآن فهو سؤال عما إذا كانوا سيبقون. إنه تغير كبير في عام ونصف».

كان البيت الأبيض قال في يوليو الماضي على لسان مستشاره للأمن القومي جون بولتون إن إدارة ترامب لا تسعى إلى إسقاط النظام في إيران «بل دفعه إلى تغيير سلوكه».

وانسحب ترامب في مايو الماضي من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع إيران وقوى غربية في العام 2015. وأرجع ترامب انسحابه إلى أن طهران تهدد أمن الشرق الأوسط فيما توسع نفوذها الإقليمي في المنطقة.

وفي أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، أعاد ترامب فرض عقوبات على إيران بدأ سريانها أغسطس الجاري، وشملت حظر التعامل بالدولار وكذلك عقوبات على تصدير النفط يبدأ تنفيذها في سبتمبر.