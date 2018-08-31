الكرملين: بوتين قد يجري محادثات مع ترامب 3 مرات هذا العام

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 أغسطس 2018, 10:22 صباحا
فلاديمير بوتين يصافح دونالد ترامب. (رويترز)

قال الكرملين، يوم الجمعة، إنه لا يستبعد احتمال أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ثلاثة اجتماعات قمة من المقرر عقدها في العام الجاري في سنغافورة وفرنسا والأرجنتين.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد قال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريح لجريدة «إزفيستيا»، إن موسكو حريصة على إجراء هذه المحادثات لكن «كل شيء يتوقف على المعاملة بالمثل».

وكان الرئيسان اجتماعا سويًا للمرة الأولى في هلسنكي في يوليو الماضي، في لقاء عرض ترامب لموجة انتقادات في الداخل لعدم مواجهته بوتين علنًا بشأن تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، بينما جرى التعامل مع القمة في روسيا باعتبارها انتصارًا لموسكو.

ونتيجة لذلك أرجأ ترامب في أواخر يوليو اجتماعًا ثانيًا مع بوتين للعام المقبل.

غير أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال، مطلع أغسطس الجاري، إن بوتين قد يجتمع مع ترامب إذا رأى الزعيمان حاجة لتحسين العلاقات.

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