انهيار جزئي لسد في ميانمار يغرق 85 قرية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 أغسطس 2018, 05:47 مساء
جنود ينقذون سكانًا بعدما أدى انهيار سد إلى غرق قرى بميانمار. (رويترز)

غمرت المياه في ميانمار نحـو 85 قرية بعد انهيار جزئي لسد مما أدى إلى إغلاق طريق سريع رئيسي وأجبر أكثر من 63 ألف شخص على النزوح عن ديارهم.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد بدأ رجال الإطفاء وجنود الجيش والمسؤولون عملية للإنقاذ يوم الأربعاء بعد انهيار قناة الصرف في سد للري عند نهر سوار بوسط ميانمار فغمرت المياه قرى وبلدتي سوار ويداشي القريبتين.

لكن صباح يوم الخميس انحسرت المياه وقال نائب رئيس بلدية ويداشي، مين ثو، إن شخصين ما زالا في عداد المفقودين ويُخشى أن تكون المياه قد جرفتهما، مضيفًا: «السكان الذين يعيشون في قرى مرتفعة يستعدون للعودة لقراهم».

ويسلط الحادث الضوء على المخاوف بشأن سلامة السدود في جنوب شرق آسيا خاصة أنه وقع بعد انهيار سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في دولة لاوس المجاورة الشهر الماضي ما أسفر عن سقوط 27 قتيلًا على الأقل ونزوح الآلاف.

وقالت جريدة «ذا غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» إن انهيار قناة الصرف أدى إلى تدفق المياه لتغمر 85 قرية وتسبب في نزوح 63 ألف شخص وأغرق جزءًا من طريق سريع رئيسي.

وتعطلت حركة المرور بين مدينتي يانجون وماندالاي الرئيسيتين والعاصمة نايبيداو بعد أن ألحقت المياه أضرارًا بجسر على الطريق السريع الذي يربط بينها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سالفيني لماكرون: توقف عن زعزعة استقرار ليبيا من أجل مصالح اقتصادية
ليبيا
كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
كاريكاتير
إنجاز تاريخي لشباب ليبيا في أفريقية السلة
رياضة محلية
الأزمات تطيح بمنتخب الناشئين والمغرب يتأهل إلى نهائيات الأمم
رياضة محلية
قزيط: «الرئاسي» سجل فشلاً ذريعًا
ليبيا
«ورطة» تنتظر الأندية الليبية
رياضة محلية
النواب الداعمون الاتفاق السياسي: «الرئاسي» لم يعد يمثل «التوافق».. ويجب إعادة ...
ليبيا
التلويح بتفعيل «القرار 5 لسنة 2014».. قنبلة دخان لكسب الوقت أم اتجاه لانتخاب ...
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من العبث بأمن طرابلس وسكانها
ليبيا
بالفيديو.. بادي يظهر في أحد المعسكرات قرب طرابلس ملوِّحًا بالعودة إلى العاصمة
ليبيا
تصدير 645 ألف برميل نفط إلى فرنسا من ميناء البريقة
ليبيا
«نواب برقة» يحمّلون المجلس الرئاسي المسؤولية عن اشتباكات طرابلس ويدعون لجنتي ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: أوميغا-3 لا يقي من أمراض القلب