في تقرير سري.. وكالة الطاقة تؤكد استمرار امتثال إيران لقيود الاتفاق النووي

علم الوكالة الدولية للطاقة الذرية خارج مقرها في فيينا. (أرشيفية. رويترز)

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري، يوم الخميس، إن إيران ما زالت ملتزمة بالقيود الرئيسية المفروضة على أنشطتها النووية بموجب اتفاقها المبرم عام 2015 مع القوى العالمية الكبرى.

وفي تقريرها الفصلي الثاني منذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي أن بلاده ستنسحب من الاتفاق وستعيد فرض العقوبات على طهران، قالت وكالة الطاقة الذرية إن إيران ما زالت ملتزمة بالقيود المحددة بالنسبة لمستوى تخصيب اليورانيوم وبمستوى مخزون اليورانيوم المخصب وببنود أخرى، بحسب وكالة «رويترز».

وكانت الوكالة قالت، في تقريرها السابق في مايو، إن بمقدور إيران بذل المزيد للتعاون مع المفتشين ومن ثم «تعزيز الثقة»، لكنها لم تصل إلى حد قول إن طهران تعطيها مبررًا للقلق.

وبحسب وكالة «رويترز» فتقرير وكالة الطاقة الذرية الصادر الخميس موجه للدول الأعضاء وتضمن تعليقات مشابهة لما ورد بتقرير الوكالة السابق.