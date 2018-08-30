الاعتداء بالضرب على مهاجر في ألمانيا مع تصاعد معداة المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 أغسطس 2018, 01:07 مساء
متظاهرون يرفعون لافتة تحمل عبارات معادية للمهاجرين في ألمانيا. (أ ف ب)

قالت الشرطة الألمانية إن ثلاثة مهاجمين اعتدوا بالضرب المبرح على مهاجر يبلغ من العمر 20 عامًا في بلدة بشرق ألمانيا مساء الأربعاء، وذلك بعد حادثة طعن فجرت احتجاجات عنيفة مناهضة للهجرة في مكان آخر من البلاد.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد كان المهاجر، الذي لم تعلن الشرطة اسمه، في طريقه لمنزله في بلدة فيسمار الواقعة على ساحل بحر البلطيق عندما أوقفه المهاجمون وبدؤوا توجيه الإهانات له بالألمانية بكلمات تعكس كراهية للأجانب.

وذكرت الشرطة أن اثنين من المهاجمين لكما المهاجر في وجهه وضربه الثالث بسلسلة حديدية. وبعد ذلك ركله المهاجمون وهو على الأرض. وأصيب المهاجر بكسر في الأنف وكدمات في الوجه والجزء العلوي من جسده.

وطالبت الشرطة، التي لم تكشف عن الانتماء العرقي للضحية، الشهود بتقديم شهادتهم.

وحدثت هذه الواقعة بعد أيام من الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدينة كيمنتس بشرق البلاد التي خرجت بسبب طعن مواطن ألماني هناك مما أدى لموته. واعتقلت الشرطة عراقيًا وسوريًا بسبب هذه الجريمة.

وكشفت حادثة الطعن في كيمنتس والاحتجاجات التي أعقبتها على مدى يومين الانقسامات العميقة في المجتمع الألماني إزاء قرار المستشارة أنغيلا ميركل في العام 2015 السماح بدخول أكثر من مليون مهاجر أكثرهم مسلمون فروا من الصراعات في الشرق الأوسط.

وتقع كل من كيمنتس وفيسمار فيما كان يعرف سابقًا بألمانيا الشرقية الشيوعية، وحيث تقع معاقل جماعات ضغط مناهضة الهجرة بينها حركة أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب (بيجيدا) وحزب البديل من أجل ألمانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
كاريكاتير
إنجاز تاريخي لشباب ليبيا في أفريقية السلة
رياضة محلية
الأزمات تطيح بمنتخب الناشئين والمغرب يتأهل إلى نهائيات الأمم
رياضة محلية
قزيط: «الرئاسي» سجل فشلاً ذريعًا
ليبيا
«ورطة» تنتظر الأندية الليبية
رياضة محلية
النواب الداعمون الاتفاق السياسي: «الرئاسي» لم يعد يمثل «التوافق».. ويجب إعادة ...
ليبيا
التلويح بتفعيل «القرار 5 لسنة 2014».. قنبلة دخان لكسب الوقت أم اتجاه لانتخاب ...
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من العبث بأمن طرابلس وسكانها
ليبيا
بالفيديو.. بادي يظهر في أحد المعسكرات قرب طرابلس ملوِّحًا بالعودة إلى العاصمة
ليبيا
تصدير 645 ألف برميل نفط إلى فرنسا من ميناء البريقة
ليبيا
«نواب برقة» يحمّلون المجلس الرئاسي المسؤولية عن اشتباكات طرابلس ويدعون لجنتي ...
ليبيا
محللون: العملية السياسية في ليبيا رهينة المجموعات المسلحة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة خارقة من «كلاشينكوف»