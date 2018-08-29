نقل البريطانية الإيرانية نازنين زغاري راتكليف إلى مستشفى السجن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أغسطس 2018, 05:45 مساء
نازنين زغاري راتكليف وزوجها ريتشارد وطفلتهما غابرييلا. (أ ف ب)

نُقلَّت البريطانية الإيرانية نازنين زغاري راتكليف المسجونة في طهران منذ أكثر من عامين، يوم الأربعاء، إلى عيادة السجن بعد أن فقدت وعيها.

وقال ريتشارد راتكليف زوج نازنين إن زوجته عانت من نوبات هلع وإن السلطات الإيرانية تفكر في طلبات لنقلها إلى المستشفى.

وأضاف راتكليف، في رسالة بريد إلكتروني إلى وكالة «فرانس برس»، «أصيبت نازنين بنوبة هلع اليوم وأمس وفقدت وعيها اليوم»، مشيرًا إلى أنها «في عيادة السجن وهناك عدة طلبات من أجل نقلها إلى المستشفى ولكن لم يوافق عليها بعد».

وأُفرج عن نازنين فجأة لمدة ثلاثة أيام يوم الخميس، وأمضت تلك الأيام مع عائلتها على مشارف العاصمة الإيرانية. وأعيدت بعدها إلى السجن الأحد بعد انتهاء فترة الإفراج عنها.

وقال زوجها: «قالوا إن ضغط دمها منخفض .. أعتقد أنها تشعر بهذه الأعراض لخيبة الأمل الكبيرة التي أصيبت بها بعد إعادتها إلى السجن».

وكانت عائلتها تأمل في تمديد فترة الإفراج عنها.

واعتقلت راتكليف التي تعمل لدى الفرع الخيري لمؤسسة «تومسون رويترز»، في مطار طهران في أبريل 2016.

وتمضي عقوبة بالسجن خمس سنوات بتهمة المشاركة في تظاهرات ضد النظام في 2009 وهو ما تنفيه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قزيط: «الرئاسي» سجل فشلاً ذريعًا
ليبيا
«ورطة» تنتظر الأندية الليبية
رياضة محلية
التلويح بتفعيل «القرار 5 لسنة 2014».. قنبلة دخان لكسب الوقت أم اتجاه لانتخاب ...
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من العبث بأمن طرابلس وسكانها
ليبيا
بالفيديو.. بادي يظهر في أحد المعسكرات قرب طرابلس ملوِّحًا بالعودة إلى العاصمة
ليبيا
تصدير 645 ألف برميل نفط إلى فرنسا من ميناء البريقة
ليبيا
«نواب برقة» يحمّلون المجلس الرئاسي المسؤولية عن اشتباكات طرابلس ويدعون لجنتي ...
ليبيا
محللون: العملية السياسية في ليبيا رهينة المجموعات المسلحة
ليبيا
برناردينو ليون: «مافيا» شوّشت على اتفاقية سلام اقترحتها على الليبيين
ليبيا
حكومة الوفاق تبحث إكمال مشروع الجيل الثالث للمخططات العمرانية
ليبيا
الصالحين عبدالنبي: اشتباكات طرابلس «تصفية حسابات» بين مجموعات مسلحة
ليبيا
«أفريكوم»: نفذنا «ضربة دقيقة» قرب بني وليد بالتنسيق مع حكومة الوفاق
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة خارقة من «كلاشينكوف»