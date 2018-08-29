رئيس الأركان الإيراني يحذر القوات الأجنبية في مضيق هرمز

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أغسطس 2018, 01:39 مساء
سفينة حربية إيرانية في مضيق هرمز. (أرشيفية. رويترز)

حذر رئيس الأركان الإيراني، محمد باقري، يوم الأربعاء من أي محاولات ممن وصفها بالدول الأجنبية المعادية من مخالفة القانون الدولي بمضيق هرمز، مشددًا على أن القوات الإيرانية جاهزة لمواجهة أي خرق والسيطرة على المضيق.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد قال باقري، في تصريحات أوردتها وكالة «إرنا» الإيرانية، إن «الدول المعادية حريصة على الدخول لمضيق هرمز، وفي السنوات الأخيرة التزمت هذه الدول بالقانون الدولي».

وأضاف باقري: «إذا لم تلتزم القوات الأجنبية بالقانون الدولي للمضيق فستواجه بإجراءات من القوات البحرية الإيرانية للسيطرة على المضيق».

وتابع: «عندما يرى العدو العيون المفتوحة والجاهزة لقوات البحرية الإيرانية، سيجد أنه في حال وجود نزاع سيكون الأسطول البحري الإيراني فعالًا وفي أتم الجاهزية».

وكان مسؤولون إيرانيون هددوا في السابق بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيس لتجارة النفط، ردًا على أية أعمال عدائية أميركية.

وقال مسؤولون أميركيون في وقت سابق إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تعد لمناورات كبرى في الخليج في الأيام القادمة لتقدم موعد تدريبات سنوية على ما يبدو وسط تصاعد التوتر مع واشنطن.

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