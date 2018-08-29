ترامب يتهم «غوغل» و«تويتر» و«فيسبوك» بالانحياز ضده والتزوير

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أغسطس 2018, 10:37 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (الإنترنت)

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيرًا إلى «غوغل» و«تويتر» و«فيسبوك»، عمالقة الإنترنت، متهمًا إياهم بالانحياز ضده والتزوير، ودعاهم إلى أن يكونوا حذرين.

وقال ترامب، أمس الثلاثاء، إن «غوغل وتويتر وفيسبوك يسيرون حقًا في منطقة مضطربة للغاية وعليهم أن يكونوا حذرين»، وأضاف أن «هذا ليس عادلاً بالنسبة إلى قسم كبير من الناس (...) لا يمكنكم أن تفعلوا هذا بالناس. لا يمكنكم ذلك!»، وفق «فرانس برس».

وتابع ترامب، في تصريحات عقب اجتماع مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو: «نحن نتلقّى الآلاف والآلاف من الشكاوى»، دون تقديم مزيد من الإيضاحات.

وفي حسابه على «تويتر»، شن الرئيس الأميركي هجومًا شرسًا على «غوغل»، متهمًا محرّك البحث بـ«التزوير»، وكتب أن «نتائج البحث مزورة، لأن البحث عن أخبار ترامب يقدّم تقارير سيئة عنه»، مشككًا في قانونية هذا الأمر.

وطال الهجوم أيضًا مواقع التواصل الاجتماعي العملاقة، بسبب ما قال ترامب إنها رقابة تفرضها على أصوات المحافظين، وكتب على «تويتر»: «نتائج البحث على غوغل عن أخبار ترامب لا تظهر سوى تقارير الإعلام الكاذب».

وأضاف: «بمعنى آخر فقد تعرضت هذه الأخبار للتزوير بالنسبة لي ولآخرين، بحيث تكون جميع التقارير والأخبار تقريبًا سيئة. (سي إن إن) الكاذبة على رأسها. إعلام الجمهوريين والمحافظين النزيه يتعرض للتعمية. هل هذا غير قانوني؟».

وتابع: «غوغل وآخرون يكتمون أصوات المحافظين ويخفون معلومات وأخبارًا جيدة. إنهم يتحكمون فيما يمكننا أن نراه ولا نراه. هذا وضع غير جيد وستتم معالجته».

إلا أن شركة «غوغل» نفت مزاعم ترامب. وقال الناطق باسم الشركة في رسالة إلكترونية إن «عمليات البحث لا تستخدم لوضع أجندات سياسية، ونحن لا نجعل نتائجنا تنحاز إلى أية أيديولوجية سياسية».

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