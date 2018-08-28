«رويترز»: فرنسا تطالب دبلوماسييها بتجنب السفر غير الضروري إلى إيران

أوردت وكالة «رويترز» أن فرنسا طلبت من دبلوماسييها ومسؤولي وزارة خارجيتها تأجيل السفر غير الضروري إلى إيران.

ونقلت الوكالة عن مذكرة داخلية أن «السبب في ذلك هو إفشال مخطط لهجوم بقنبلة، وموقع طهران العدائي من فرنسا».

وكشفت المذكرة، التي اطلعت عليها «رويترز»، أن المؤامرة كانت تستهدف مسيرة لمجموعة إيرانية معارضة قرب باريس، حضرها رودي جولياني محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتم إصدار التحذير نفسه إلى المسؤولين في الأقسام والوزارات الحكومية الفرنسية خارج وزارة الخارجية، لتمريره إلى جميع الموظفين.

ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية التعليف على المذكرة، وكذلك رفض مسؤولوا السفارة الإيرانية في باريس التعليق.

وكانت فرنسا جددت تعليمات السفر إلى إيران، في 10 مايو الماضي، وطلبت من مواطنيها الحذر عند دخول إيران، والحذر من دخول البلاد في حالة اصطحاب معدات أو أجهزة الكترونية مثل الطائرات الصغيرة المسيرة دون طيار، أو الأجهزة اللاسكلية، وحذرت أيضا من التقاط الصور.