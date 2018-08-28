الأكبر منذ الحرب الباردة.. روسيا تجري تدريبات عسكرية الشهر المقبل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (وسط) ووزير الدفاع سيرغي شويغو (يسار) (ا ف ب)

تُجري روسيا الشهر المقبل أكبر تدريبات عسكرية منذ ثمانينات القرن الماضي على الأقل، يشارك فيها 300 ألف جندي وألف طائرة، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء.

وستُجري تمرينات «فوستوك-2018» من 11 وإلى 15 سبتمبر في شرق البلاد بمشاركة الصين ومنغوليا.

وقال لوزير شويغو، في تصريحات نشرتها وكالات أنباء روسية، إن ذلك «سيكون بمثابة تكرار لزاباد-81 لكن على نطاق أوسع إلى حد ما»، مشيرًا إلى التدريبات العسكرية في أوروبا الشرقية التي جرت العام 1981.

وأكد أن «أكثر من ألف طائرة وحوالي 300 ألف جندي وجميع المناطق العسكرية في وسط وشرق» البلاد ستنخرط في التدريبات. وقال: «لنا أن نتخيل 36 ألف قطعة عسكرية تتحرك في الوقت ذاته -دبابات وناقلات جنود مدرعة وعربات مشاة قتالية. وكل ذلك يجري طبعًا في ظروف أقرب ما يمكن من القتال».

وأفادت موسكو بأن نحو 12 ألفًا و700 جندي شاركوا في تدريبات «زاباد-2017» العسكرية التي جرت العام الماضي في بيلاروس ومناطق من روسيا.

لكن حلف شمال الأطلسي أشار إلى أن روسيا قد تكون قللت في العلن إلى حد كبير من الحجم الحقيقي للتدريبات التي أفاد بعض أعضاء الحلف بأن أكثر من مئة ألف جندي شاركوا فيها.