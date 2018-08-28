استقالة وزير البيئة الأكثر شعبية في الحكومة الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أغسطس 2018, 10:53 صباحا
وزير البيئة الفرنسي نيكولا أولو (ا ف ب)

أعلن وزير البيئة الفرنسي نيكولا أولو، الثلاثاء استقالته من الحكومة التي كان أحد أعضائها الأكثر شعبية، في خطوة تشكل ضربة قاسية للرئيس إيمانويل ماكرون، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وقال الوزير الفرنسي لإذاعة «فرانس انتر»: «اتخذت قرار مغادرة الحكومة» موضحًا أنه شعر «أنه يعمل بمفرده» بشأن التحديات البيئية، داخل الحكومة. وأضاف أولو (62 عامًا): «إنه أصعب قرار أتخذه في حياتي. لا أريد الكذب بعد الآن ولا أريد أو أوحي بأن وجودي في الحكومة يعني أننا بمستوى هذه التحديات».

وهي ضربة قاسية للرئيس ماكرون الذي كان قد حقق نجاحا في إقناع أولو الذي يتمتع بشعبية كبيرة بدخول الحكومة في مايو 2017.

وأوضح أولو أنه لم يبلغ بعد ماكرون ولا رئيس الحكومة إدوار فيليب باستقالته. وقال: «أعرف أنه ليس أمرًا يتناسب مع الأعراف»، لكنه أوضح أنه يخشى أن يقوما «مرة أخرى (...) بردعه» عن الاستقالة.

وقال أولو إن: «رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية أبديا خلال الأشهر الـ 14 حيالي عطفًا وولاء ووفاء كبيرًا»، لكن على الرغم من ذلك لم تعرف الحكومة كيف تعطي الأولوية للرهانات البيئة، موضحًا أنه لم يتمكن من الحصول سوى على «خطوات صغيرة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شكوى ضد أهلي بنغازي في الاتحاد الدولي
رياضة محلية
كاركاتير خيري - خيارات السراج
كاريكاتير
«الأعلى للدولة» يقترح 4 إجراءات لوقف اشتباكات طرابلس
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من «حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق» في طرابلس
ليبيا
الورشفاني: الذين يهاجمون مقرات الدولة العسكرية بطرابلس «مجموعات إرهابية»
ليبيا
وفاة آمر المدفعية والدبابات بكتيبة النواصي
ليبيا
محمد صلاح يشتبك مع اتحاد الكرة المصري ووكيله يصعّد الأزمة
رياضة عالمية
الدينار يواصل التراجع في السوق السوداء
ليبيا
«غلوبال ريسك إنسايتس»: معركة الهلال النفطي لم تنته.. وحفتر أصبح الشخصية الأهم في...
ليبيا
«الرئاسي» عن برنامج الإصلاح: التشاور مع «المركزي» ما زال جاريًا.. لتجنب الطعون ...
ليبيا
أمين سر المصرف المركزي عن الإصلاحات الاقتصادية: المجلس الرئاسي غيَّر رأيه في ...
ليبيا
فرانس برس: جماعات جهادية ومسلحة تغيّر ولاءها بحسب مصالحها في ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقار جديد قد يغني عن زراعة الكبد