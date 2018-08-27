رفض كندي للتراجع بشأن الخلاف مع السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أغسطس 2018, 05:06 مساء
وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند تتحدث إلى السفراء. (فرانس برس)

رفضت وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند التراجع فيما يتعلق بالخلاف مع السعودية، مشيرة إلى أن بلادها «ستدافع دائماً عن حقوق الإنسان حول العالم».

وبينما لم تذكر المملكة بالتحديد، قالت فريلاند أمام حشد من الدبلوماسيين الألمان في برلين، اليوم  الإثنين، إن «كندا ستدافع دائمًا عن حقوق الإنسان حول العالم، ويشمل ذلك بالتأكيد حقوق المرأة»، بحسب «فرانس برس».

وأضافت أن ذلك لن يتغير «حتى عندما يقال لنا ألا نتدخل أوأن أموراً كهذه لا يمكن مناقشتها إلا بشكل خاص بين القادة وخلف أبواب مغلقة. وحتى عندما يكون للتحدث عواقب». ودخلت أوتاوا والرياض في خلاف بشأن انتقاد كندا لسجل السعودية المرتبط بحقوق الإنسان.

وأعلنت السعودية في 6 أغسطس أنها طلبت من السفير الكندي لديها مغادرة البلاد وأنها استدعت سفيرها لدى كندا وجمّدت التعاملات التجارية مع أوتاوا بسبب ما وصفته بالـ«تدخّل" الكندي في شؤونها الداخلية وذلك بعدما نددت الأخيرة بحملة المملكة الأمنية ضد الناشطين الحقوقيين. وقالت فريلاند «نأمل بالحصول على دعم ألمانيا» في الدفاع عن حقوق الإنسان.

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