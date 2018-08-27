قائد البحرية بالحرس الثوري: إيران تسيطر تمامًا على الخليج ومضيق هرمز

سفينة حربية إيرانية أثناء مناورة في الخليج (رويترز)

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن قائد البحرية بالحرس الثوري، الجنرال علي رضا تنكسيري، قوله يوم الإثنين إن إيران تسيطر تمامًا على الخليج ومضيق هرمز، وفق ما أوردت عنه وكالة «رويترز».

وكان مسؤولون إيرانيون هددوا في السابق بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيس لتجارة النفط، ردًا على أي أعمال عدائية أميركية.

وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو من اتفاق نووي أبرم العام 2015 بين إيران وقوى عالمية وإعادته فرض عقوبات على إيران.

وقال مسؤولون أميركيون بارزون إنهم يسعون إلى وقف صادرات إيران النفطية بالكامل.

وقال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الشهر الماضي إنه يدعم فكرة أن منع إيران من تصدير نفطها سيقود إلى منع كل دول المنطقة من تصدير النفط عبر الخليج.