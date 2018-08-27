كوريا الشمالية ستفرج عن سائح ياباني «لدواعٍ إنسانية»

علم كوريا الشمالية

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن بيونغ يانغ ستفرج «لدواعٍ إنسانية» عن سائح ياباني تحتجزه منذ فترة قصيرة، في خطوة تأتي في الوقت الذي تسعى فيه طوكيو لعقد قمة يابانية - كورية شمالية.

وقالت الوكالة إن «تومويوكي سوغيموو الذي زار أخيرًا جمهورية كوريا الشمالية الديمقراطية بصفة سائح، تم وضعه تحت مراقبة الهيئة ذات الصلاحية للتحقيق في الجريمة التي ارتكبها بحق قانون جمهورية كوريا الشمالية الديمقراطية» الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

ولم يُعرف الكثير عن الصحفي الياباني، لكن وسائل إعلام في بلاده، أشارت إلى أنه مصور فيديو سافر إلى كوريا الشمالية في رحلة نظمتها مؤسسة أجنبية.

ومن المحتمل أن يكون اعتقل خلال تصويره فيديو عن منشأة عسكرية في مرفأ نامبو في غرب البلاد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مسؤولين يابانيين لم تسمّهم. ولم يعرف أيضًا ما إذا كانت بيونغ يانغ وجّهت إلى السائح الياباني اتهامًا رسميًا ولا متى سيتم تحديدًا إطلاقه.

وفي طوكيو، رفضت الخارجية اليابانية الإدلاء بأي تعليق بشأن هذه المسألة. وغالبًا ما تعتقل بيونغ يانغ سياحًا أجانب بتهمة التجسس، وذلك بقصد استخدامهم لغايات سياسية.