جنازة وطنية لجون ماكين في واشنطن السبت.. والدفن الأحد

السناتور الأميركي جون ماكين (الإنترنت)

أعلن منظمو مراسم وداع السيناتور الأميركي جون ماكين، الذي توفي السبت عن 81 عامًا، أن جثمان رجل الحرب السابق سيسجّى الجمعة في مبنى الكابيتول في واشنطن، حيث ستقام له في اليوم التالي جنازة وطنية، قبل أن يوارى في الثرى الأحد، في مقبرة الأكاديمية البحرية في أنابوليس.

وأوضح المنظّمون، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس»، أنه قبل نقله إلى العاصمة الفيدرالية سيسجّى الجثمان في مبنى كونغرس ولاية أريزونا في مدينة فينكس الأربعاء، وفي اليوم التالي ستقام صلاة في الكنيسة الإنجيلية في نورث فينكس لراحة نفس السيناتور الجمهوري الراحل.

ومن الكنيسة سيُنقل الجثمان إلى القاعدة الجوية التابعة للحرس الوطني لولاية أريزونا في مطار فينكس ليتم نقله جوًا إلى واشنطن.

وفي واشنطن، سيُسجّى الجثمان الجمعة تحت قبة الكابيتول، حيث ستقام مراسم وداع سيتاح في ختامها للمواطنين إلقاء النظرة الأخيرة عليه طيلة ست ساعات.

أما السبت، فسيكون يوم الجنازة الوطنية للراحل، والتي ستقام في الكاتدرائية الوطنية في العاصمة الفيدرالية، وستشارك فيها عائلة ماكين وأصدقاؤه وزملاؤه في الكونغرس، وكبار الشخصيات الأميركية والأجنبية، بحسب المنظمين.

ولم يتمّ الكشف إلى الآن عن أسماء الشخصيات التي ستلقي كلمات في كل من هذه المحطات.

وسيختتم الأسبوع الوداعي الطويل لماكين الأحد في مقبرة الأكاديمية البحرية في أنابوليس بولاية ميريلاند، حيث سيوارى في الثرى في قبر مجاور لقبر صديقه الأميرال تشاك لارسون الذي تعود صداقته والطيار السابق إلى أيام دراستهما معًا في الكلية الحربية.

وخلافًا لسائر المراسم الوداعية للراحل فإن حضور الدفن لن يكون متاحًا للعامة.

أميركية ونجلها يضعان باقات من الورود عند قبر جون ماكين (نيويورك تايمز)

باقات من الورود خارج مكتب جون ماكين (نيويورك تايمز)