استقالة وزيرة خارجية أستراليا بعد فشلها في الترشح لمنصب رئيس الوزراء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أغسطس 2018, 04:47 مساء
وزيرة خارجية أستراليا. (أرشيفية: فرانس برس)

أعلنت وزيرة خارجية أستراليا جولي بيشوب، الأحد، استقالتها من الحكومة، الأحد، بعد فشلها في الترشح لمنصب رئيس الوزراء.

وكانت بيشوب، نائبة زعيم الحزب الليبرالي، من بين ثلاثة مرشحين لخلافة رئيس الوزراء مالكولم تيربول، الجمعة، إلا أنها حصلت على أقل قدر من التأييد من زملائها حتى بعد أن أشارت استطلاعات الرأي إلى شعبيتها لدى الناخبين، وفق «فرانس برس».

وأثارت استقالتها اسئلة حول ما إذا كانت ضحية للسياسات الحزبية التي تحدد سقفا لطموح النساء في الحكومة. وقالت بيشوب في بيان: «سأستقيل من منصبي الحكومي كوزيرة للخارجية». ولم تحصل بيشوب المعتدلة سوى على 11 من 85 صوتًا في الاقتراع على رئاسة الوزراء، وهو أقل بكثير مما حصل عليه المنافسان الآخران اليمينيان، وزير الداخلية بيتر داتون ووزير الخزانة سكوت موريسون.

وأظهرت محادثة مسرَّبة على «واتساب» بين عدد من أعضاء الحزب الليبرالي أنهم دعوا إلى التصويت ضد بيشوب بهدف دعم موريسون الذي فاز بالتصويت. وشهدت أستراليا فترة مضطربة في السياسة شهدت ستة تغييرات في رئاسة الوزراء خلال 11 عامًا. وتحدثت بيشوب عن تجربتها كامرأة وحيدة في الحكومة بين 18 رجلاً بعد فوز زعيم الحزب الليبرالي توني أبوت في الانتخابات في 2013.

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